Polmonite ignota in Kazakistan: allarme per la Cina (Di venerdì 10 luglio 2020) allarme della Cina per una Polmonite ignota in Kazakistan. Secondo Pechino si tratterebbe di una forma più letale del Covid-19 che avrebbe già provocato centinaia di vittime. Botta e risposta tra Cina e Kazakistan dopo l’allarme lanciato dall’ambasciata cinese circa un significativo aumento di casi di Polmonite sconosciuta e definita più letale del Covid-19 in tre … L'articolo Polmonite ignota in Kazakistan: allarme per la Cina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

