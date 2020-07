Piazza Loggia, Tramonte chiede revisione (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 10 LUG - Maurizio Tramonte, condannato per la strage di Piazza della Loggia, chiede la revisione della sentenza. L'ex Fonte Tritone dei servizi segreti, come riferito dal Giornale di ... Leggi su corrieredellosport

Gli avvocati di Maurizio Tramonte hanno depositato la richiesta di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la strage di Piazza Loggia a Brescia Strage di piazza Loggia, Tramonte chiede ...(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Maurizio Tramonte, condannato per la strage di Piazza della Loggia, chiede la revisione della sentenza. L'ex Fonte Tritone dei servizi segreti, come riferito dal Giornale di ...