Paola Perego e l’esorcista: “Mi hanno fatto bruciare i…” (Di venerdì 10 luglio 2020) In un libro di uscita recente, Paola Perego si è raccontata senza filtri, parlando anche di momenti poco piacevoli della sua vita, di paure e mostri da affrontare. A spiegare qualcosa in più, la stessa presentatrice, che si è svelata in una recente intervista. Ecco tutte le sue dichiarazioni che hanno lasciato i fan a bocca aperta. Paola Perego, il libro che racconta degli attacchi di panico In uscita il libro di Paola Perego che ha deciso di pubblicare per dimostrare agli altri che episodi come attacchi di panico e mali dell’anima si possono curare. Basterebbe farsi aiutare e non avere vergogna. Sui social, infatti, la presentatrice dichiara: Ci siamo, oggi esce Dietro le quinte delle mie paure. Da ... Leggi su velvetgossip

Noovyis : (Paola Perego: “Sono andata dall’esorcista, sentivo che stavo morendo”) - - francobus100 : Paola Perego, il dolore segreto: «Sono andata dall'esorcista, sentivo che stavo morendo...» - Notiziedi_it : Paola Perego choc: “Sono andata dall’esorcista” -