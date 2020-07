Napoli, Demme: «Felice di essere qui. Col Barcellona possiamo giocarcela» (Di venerdì 10 luglio 2020) Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato di questi suoi primi mesi con la maglia azzurra Diego Demme, centrocampista del Napoli arrivato a gennaio dal Lipsia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dei suoi primi mesi in maglia azzurra. AMBIENTE MAGNIFICO – «Sono Felice di essere a Napoli, qui c’è un ambiente magnifico. Siamo molto contenti della conquista della Coppa Italia. Sicuramente abbiamo un gruppo forte che può ancora dare di più però noi dobbiamo solo proseguire a lavorare e seguire il mister per cercare di migliorare l’anno prossimo». SFIDA AL MILAN – «Il Milan è una squadra forte e in forma. Sappiamo che sta facendo gradi progressi, ma noi stiamo ... Leggi su calcionews24

