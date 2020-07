Mou e il documentario di Amazon: «Non mi piace essere nel Grande Fratello» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione Mourinho ha espresso la propria opinione sul documentario sul Tottenham Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha così espresso la propria opinione sulle riprese del documentario dedicato alla squadra londinese: «Se mi chiedi se mi sia divertito, ti dico di no. Non mi piace essere nel Grande Fratello. Ho provato a non pensare a loro e credo di esserci riuscito per la maggior parte del tempo. Non so cosa ci sia nel VIDEO, non sono preoccupato. Nulla è finto ed è tutto vero. Per loro è stato fantastico filmando 24 ore su 24 quel che succede in uno spogliatoio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

rosatoeu : Mou e il documentario di Amazon: 'Non mi piace essere nel Grande Fratello'. -

Ultime Notizie dalla rete : Mou documentario Mou e il documentario di Amazon: «Non mi piace essere nel Grande Fratello» – VIDEO Calcio News 24 Mou e il documentario di Amazon: «Non mi piace essere nel Grande Fratello» – VIDEO

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha così espresso la propria opinione sulle riprese del documentario dedicato alla squadra londinese: «Se mi chiedi se mi sia divertito, ti dico di no. Non mi p ...

PORTO RUBINO 2020 STORIE, CANZONI E LUPI DI MARE a Taranto

il 20 luglio al molo San’Eligio di Taranto con Gabriella Martinelli, Morgan, Erica Mou, Noemi, Ron, Bobo Rondelli, i Selton+Priestess. Una settimana in viaggio su Tramari, un gozzo di 9 metri, circumn ...

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha così espresso la propria opinione sulle riprese del documentario dedicato alla squadra londinese: «Se mi chiedi se mi sia divertito, ti dico di no. Non mi p ...il 20 luglio al molo San’Eligio di Taranto con Gabriella Martinelli, Morgan, Erica Mou, Noemi, Ron, Bobo Rondelli, i Selton+Priestess. Una settimana in viaggio su Tramari, un gozzo di 9 metri, circumn ...