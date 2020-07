Mondragone, il monito di Cinque: “Puntare sulle specificità per il rilancio produttivo” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Umberto Cinque, vicepresidente di Confcommercio Caserta. “Rilanciare il tessuto produttivo ed economico di Mondragone. In tempi brevi e in modo efficace. E’ il monito che arriva da Confcommercio Caserta che invita le imprese e le attività del territorio a fare squadra e ad aggregarsi per superare la fase di impasse innescata, dapprima dal lockdown, e poi dal focolaio che ha investito i Palazzi ex Cirio. ‘Le aziende hanno subito un duro colpo – fa notare il vice presidente di Confcommercio, Umberto Cinque – vivendo una pandemia nella pandemia, ma hanno reagito con grande fermezza, autotassandosi, quando è stato necessario, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mondragone monito Coronavirus, in Italia altri 259 casi e 30 decessi. Monito Iss: epidemia non è finita. Indice contagio: Lazio supera Lombardia Il Sole 24 ORE Vincenzo De Luca furioso: all’attacco su Facebook

Vincenzo De Luca scatenato su Facebook: nel dare aggiornamenti sulla situazione in Campania del coronavirus, denuncia episodi di rilassamento eccessivo e lancia un monito Vincenzo De Luca scatenato pi ...

De Luca, nuovo show/ “Mondragone? Di Saluzzo nessuno parla, noi penalizzati dal Mes”

Nuovo show del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Nella sua ultima diretta via Facebook il presidente dei campani ha sottolineato come vi sia una disparità di trattamenti fra realtà ...

