Milan, Ibrahimovic: “Se la situazione è questa è difficile vedermi in rossonero il prossimo anno” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League”. Frecciate? Normali, quando di mezzo c’è lo svedese. L’attaccante rossonero è stato intervistato da SportWeek, questa qualche anticipazione fornita da Gazzetta.it. “Rangnick? Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick. Come ti alleni giochi, e io devo fare ancora più degli altri. Sono tornato qui solo per passione, sto giocando gratis… Mi hanno detto che smettere in America era troppo facile. E allora sono tornato al Milan. Poi questo Covid ha fermato tutto, allora ho pensato: c’è qualcosa che non vuole che io smetta… Per fortuna abbiamo ricominciato. Si è messo di mezzo anche il ... Leggi su calcioweb.eu

