Migranti, assalto a Lampedusa: diciotto sbarchi in 24 ore. Arrivano in 618, l'hotspot pieno non può ospitarli per la quarantena (Di venerdì 10 luglio 2020) Approdato nella notte un peschereccio con 267 persone proveniente dalla Libia. La Sea Watch denuncia: "L'ispezione a bordo ci ha contestato la presenza di troppi giubbotti di salvataggio" Leggi su repubblica

