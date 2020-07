“Ma mi faccia il piacere”: omaggio delle Poste a Totò (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva una nuova cartolina per omaggiare il mitico Antonio De Curtis, per tutti semplicemente Totò. Il principe della risata è stato così celebrato da Poste Italiane che gli ha dedicato un nuovo Folder, una cartolina e una busta personalizzata. L’artista del Rione Sanità era stato già ricordato, 3 anni fa, con un francobollo emesso in occasione del 50° anniversario della morte. “Uno dei maggiori interpreti del cinema e del teatro del novecento italiano” spiegano oggi gli operatori delle Poste che hanno nuovamente omaggiato il grande Totò. L'articolo “Ma mi faccia il piacere”: omaggio delle Poste a Totò proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

