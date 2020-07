La canapa da bere made in West Coast (Di venerdì 10 luglio 2020) di Daniela Giambrone È la canapa il nuovo trend chic, il lusso accessibile che si sta diffondendo. La sua progressiva liberalizzazione e legalizzazione in molti paesi occidentali ha fatto sì che non venga più associata (solo) all’immaginario stoner, bensì ha dato il via alla riscoperta delle sue numerose proprietà. I primi segnali di avvicinamento sono arrivati con l’apertura degli shop dedicati, come grow shop (per la coltivazione), head shop (per i fumatori), seed shop (per le semenze) o hemp shop (derivati dalla canapa come alimentari, tessili o cosmetici). Complice la versatilità di questa pianta – e pure la sua sostenibilità ambientale –, la canapa come materia prima sta ... Leggi su wired

Alberto61153413 : RT @KatRinakor: Poveraccio..... Non posso dire altro, oggi..... #legalizzareperripartire la #canapa altro che bere e ridursi come questo gi… - KatRinakor : Poveraccio..... Non posso dire altro, oggi..... #legalizzareperripartire la #canapa altro che bere e ridursi come q… -

Ultime Notizie dalla rete : canapa bere La canapa da bere made in West Coast Wired.it