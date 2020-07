La basilica sconsacrata di Santa Sofia di Istanbul potrà essere convertita in una moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Consiglio di Stato turco, il più alto tribunale amministrativo del paese, ha stabilito che la basilica sconsacrata di Santa Sofia di Istanbul potrà essere convertita in una moschea. La decisione era molto attesa e fa seguito a una petizione Leggi su ilpost

ilsognomagazine : La Turchia di #Erdogan valuta se ritrasformare la #basilica sconsacrata di Santa Sofia in #moschea. Comprensibile. -

Il Consiglio di Stato turco, il più alto tribunale amministrativo del paese, ha stabilito che la basilica sconsacrata di Santa Sofia di Istanbul potrà essere convertita in una moschea. La decisione er ...Entro quindici giorni in Turchia si deciderà se riconvertire la basilica sconsacrata di Santa Sofia di Istanbul in moschea. Oggi è un museo. La decisione spetta al Consiglio di Stato turco E’ stata pr ...