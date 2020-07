Inter, Conte: "Volevo portarmi a -8 dalla Juve" (Di venerdì 10 luglio 2020) L'analisi di Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dopo la mancata vittoria contro l’Hellas Verona. Leggi su feedpress.me

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #VeronaInter! ?? #FORZAINTER ???????? - Paolo_Bargiggia : La filosofia di gioco di Conte è: 'palla lunga su @RomeluLukaku9 e poi vediamo che succede...'. Un po' come all'ora… - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di mister Antonio Conte in esclusiva a @Inter_TV alla vigilia di #VeronaInter ?? - NapoliOnly : #Roma e #Inter puntano tanto su questa competizione, per raddrizzare una stagione con obiettivi del tutto diversi.… - 74b29bd06388498 : RT @Paolo_Bargiggia: La filosofia di gioco di Conte è: 'palla lunga su @RomeluLukaku9 e poi vediamo che succede...'. Un po' come all'orator… -