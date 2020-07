Formula 1 – Incidente Ricciardo nelle FP2 della Stiria: macchina distrutta e bandiera rossa [VIDEO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Inizia col piede sbagliato il venerdì pomeriggio di Daniel Ricciardo sul circuito del Gp della Stiria. Il pilota della Renault, dopo una ventina di minuti dall’inizio delle FP2, ha avuto un Incidente. Ricciardo ha perso il controllo della sua monoposto nella curva 9, finendo di traverso fuori pista e impattando contro le barriere poste ai bordi del circuito. Possibili danni al cambio della vettura, mentre il pilota sta bene. #F1#Ricciardo se pierde lo que resta de los FP2 después de este fuerte golpe con el @RenaultF1Team#AustrianGP🇦🇹 #GPEStiria pic.twitter.com/bAFloS1XmM — Cristian Lima 🏆 (@CristianLimaAE) July 10, 2020 L'articolo Formula 1 ... Leggi su sportfair

sportface2016 : VIDEO #StyrianGP | Incidente contro le barriere per #Ricciardo, bandiera rossa nelle #FP2 - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | Il thailandese non è impaurito dal secondo incidente con il campione del mondo #StyrianGP - abesibe : I fascisti digitali moderni usano la Bestia e la Bestiolina. I fasciomatusa usano ancora la cara vecchia formula 'l… - FormulaPassion : #F1 | Il thailandese non è impaurito dal secondo incidente con il campione del mondo #StyrianGP - mircok22 : RT @akshsoab: @covntd Xue Yang: io da quella faccenda sono stato assolto con formula piena, e anzi mi rivolgo proprio a Chang Ping che sicu… -