Coronavirus, in Lombardia crescono i contagi (+135), picco a Bergamo con +56 casi (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Il bollettino del 10 luglio Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: oggi si registrano +135 casi contro i +119 di ieri, il giorno prima, invece, erano +71. Si precisa, però, che dei 135, ben 46 sono «debolmente positivi», gli altri, invece, sono risultati positivi al virus a seguito di test sierologici. Gli attualmente positivi sono 8.341. Stabile il numero dei morti che oggi sono 6 contro i 5 di ieri: il giorno prima erano 12. Il numero dei decessi, quindi, è salito a 16.736. I guariti oggi sono 67.648, i dimessi 2.180 e i ricoverati 190, ovvero -11 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono ancora 8.124 persone. In terapia intensiva si registrano 27 pazienti contro i 31 di ... Leggi su open.online

