‘C’è una bomba in banca’, ma è un falso allarme. Montino: ‘Va identificato l’autore’ (Di venerdì 10 luglio 2020) “Un paio di ore fa un falso allarme bomba ha messo in allerta tutta la zona della Madonnella, a Isola Sacra”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Una telefonata aveva annunciato la presenza di un ordigno dentro la banca accanto alla farmacia comunale – spiega il sindaco -. Il direttore, naturalmente, ha immediatamente allertato i Carabinieri che hanno provveduto a fare evacuare sia la banca, sia la farmacia, sia l’area circostante”. “I controlli eseguiti dai Carabinieri e dalla squadra cinofila, per fortuna, non hanno trovato nulla. Sul posto erano già pronti gli artificieri – prosegue Montino -. Il traffico su via della Scafa la Polizia Locale ha bloccato deviandolo su via Coni Zugna per tutto il tempo delle necessarie verifiche. Intorno alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

NetflixIT : Esiste una cosa più odiosa degli spoiler e del caldo che non ti fa dormire: gli spoiler ricevuti mentre c’è un caldo che non ti fa dormire. - matteosalvinimi : #Salvini: C'è una regione, la Liguria, che è OSTAGGIO delle liti del governo. #lariachetirala7 - carlaruocco1 : Per la prima volta è stata messa in discussione una concessione che vede una lobby ingrassare a spese dei cittadini… - davidevignes81 : @semioticmonkey @v2Dark Penso che i produttori siano guidati dai dati di vendita e nel momento in cui, seguendo il… - RhonaGem27 : Poi c'era una papera che stava per annegare e io la salvavo. Boh -

Ultime Notizie dalla rete : ‘C’è una Cybercrime, la campagna malspam sull’Agenzia delle Entrate non si ferma Difesa e Sicurezza