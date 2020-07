Bachelet, Onu,, in Libano situazione quasi fuori controllo (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA-AFP, - GINEVRA, 10 LUG - La situazione in Libano, paese afflitto dalla peggiore crisi economica della sua storia, "sta rapidamente sfuggendo al controllo". E' l'avvertimento lanciato dall'Alto ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Bachelet (Onu), in Libano situazione quasi fuori controllo - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il progetto israeliano di annessione di parti della #Cisgiordania è 'illegale'. Lo denuncia Michelle Bachelet, alto comm… - QuasidiRosaria : RT @ultimenotizie: Il progetto israeliano di annessione di parti della #Cisgiordania è 'illegale'. Lo denuncia Michelle Bachelet, alto comm… - AaronPettinari : Onu, Bachelet: ''Annessioni della Cisgiordania totalmente illegali'' -

Ultime Notizie dalla rete : Bachelet Onu

Agenzia ANSA

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 10 LUG - La situazione in Libano, paese afflitto dalla peggiore crisi economica della sua storia, "sta rapidamente sfuggendo al controllo". E' l'avvertimento lanciato dall'Alto C ...Roma, 29 giu. (askanews) - L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato, oggi, "l'illegalit" del piano israeliano di annettere la Cisgiordania, avvertendo che le sue "onde ...