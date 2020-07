Assopopolari, Sforza Fogliani riconfermato presidente all'unanimità (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'assemblea ordinaria dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali confermando alla presidenza Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza. Il Consiglio ha quindi espresso al presidente un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto e per aver accettato l'unanime designazione della categoria per il prossimo triennio. Alla vice presidenza sono stati confermati nella carica Mario Alberto Pedranzini consigliere delegato della Banca Popolare di Sondrio, Vito Antonio Primiceri presidente della Banca Popolare Pugliese, ai quali si aggiunge Vincenzo Formisano vice presidente della Banca Popolare del Cassinate. In Consiglio sono stati riconfermati: Mauro Ascione presidente ... Leggi su iltempo

