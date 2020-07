ADP, approvato il bilancio 2019. Dati in crescita per tutti gli indicatori economici (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – approvato dall’Assemblea degli Azionisti di Aeroporti di Puglia presieduta dal presidente di ADP, Tiziano Onesti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Unitamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, – fa sapere ADP in una nota – sono intervenuti i rappresentanti del Socio Regione Puglia. Il risultato del 2019 evidenzia un utile di esercizio pari a 5.157mila euro (+ 36,70% rispetto al 2018). Complessivamente, il valore della produzione è di 105.012 mila euro, (+5,22 % rispetto al 2018). I Ricavi delle vendite e delle prestazioni – si legge nella nota – sono aumentati considerevolmente in funzione della forte crescita del traffico passeggeri, specie di quello internazionale. La differenza tra valore e costi della ... Leggi su quifinanza

