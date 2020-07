Acqua di mare | trattamento di bellezza naturale per la pelle (Di venerdì 10 luglio 2020) L’estate mette in primo piano la nostra pelle che si rinfresca in abiti leggeri e fluttuanti e nell’Acqua di mare, che può diventare un vero trattamento di bellezza alla portata di tutti. Il bagno in mare non rappresenta soltanto un momento di relax e di divertimento ma soprattutto per le donne, può diventare un vero … L'articolo Acqua di mare trattamento di bellezza naturale per la pelle è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

L’acqua di mare rappresenta una potente risorsa per la bellezza e la salute per la nostra pelle e anche per il nostro organismo. Una giornata al mare o ancor meglio una vacanza al mare si possono ...

