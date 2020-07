Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 19:10 (Di giovedì 9 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il rischio di tensioni sociali in autunno e concreto perché a settembre ottobre Vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica lo dice la ministra dell’interno lamorgese negozi chiusi cittadini che non possono provvedere ai propri bisogni quotidiani il governo ha preso tutte le iniziative necessarie per andare incontro a queste esigenze Il rischio è concreto E vedo conclude la lamorgese un atto di violenza contro le forze di polizia assolutamente da condannare e Google investe in Italia 900 milioni di dollari in 5 anni per aprire le due Google Cloud regione annunciate in partnership con te per viale iniziativa Italia in digitale fu nuovo piano dedicato alle piccole e medie imprese con l’obiettivo di accelerare la trasformazione ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus Italia, ultime notizie: altri 229 casi e 12 morti Il Sole 24 ORE Furti in casa con i proprietari presenti e addormentati, tre arresti a Torino

I carabinieri della Compagnia di Venaria, nell’ambito di un servizio contro i furti in tutta la provincia, disposto dal Comando Provinciale, hanno arrestato tre persone, tra i 21 e 39 anni, abitanti a ...

La Peroni e la Puglia, un amore più che sostenibile

Dove c’è la Peroni, c’è sempre la Puglia. E viceversa. Per questi motivi, la notizia giunta in una nota ufficiale della Regione ci rincuora, non solo da un punto di vista alimentare e tradizionale, ma ...

