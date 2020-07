Sparito il sindaco di Seul Park Won-soon. Mistero sulla sua sorte (Di giovedì 9 luglio 2020) Il sindaco di Seul, Park Won-sun, non si trova. Sono in corso le operazioni della polizia che lo sta cercando nel quartiere Sungbuk della capitale, dove è stato rilevato il segnale del suo cellulare per l’ultima volta. Ad allertare gli agenti è stata la figlia.Kim Ji-hyeong, un funzionario del governo metropolitano di Seul, ha confermato che Park non si è presentato al lavoro giovedì per motivi non specificati e ha annullato tutti i suoi programmi, incluso un incontro con un funzionario presidenziale nel suo ufficio del Municipio della capitale.Attivista civico di lunga data e avvocato per i diritti umani, Park è stato eletto sindaco di nel 2011 ed è entrato nel suo terzo e ultimo mandato nel giugno dello scorso anno. ... Leggi su huffingtonpost

