Retroscena de La Vita In Diretta: la verità sulla lettera in difesa di Alberto Matano (Di giovedì 9 luglio 2020) Lo sfogo di Lorella Cuccarini fatto poco prima dell’ultima puntata de La Vita In Diretta ha scatenato un terremoto in Rai e sul web. Dopo la fine della trasmissione le “donne de La Vita in Diretta” hanno scritto una lettera in difesa di Alberto Matano, in risposta alle parole della conduttrice. Dietro a questa lettera però ci sono alcune precisazioni da fare, Fan Page grazie ad una fonte interna al programma ha scoperto che le firmatarie erano solo 14 e che almeno altre 37 collaboratrici (tra le quali la regista Nicoletta Chiadroni) non avevano assolutamente preso parte all’iniziativa. “È più un fatto di coscienza che altro. La lettera è stata considerata, non si ... Leggi su bitchyf

