Regionali, Caldoro all’attacco: “Bruciati 10 miliardi Ue al Sud” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dieci miliardi di euro non spesi al Sud rappresentano un fallimento del centrosinistra, a livello nazionale e locale”. È quanto dichiarato da Stefano Caldoro, candidato presidente per la Regione Campania e capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale. “Dobbiamo spenderli subito per abbassare le tasse alle piccole e medie imprese, immaginando anche misure di accelerazione della spesa per impegnare subito le risorse. Evitando di perdere altro tempo, come invece sta facendo il governo di centrosinistra – ha spiegato Caldoro, che poi aggiunge – In Campania possiamo utilizzare tre miliardi in due anni. Io so come fare, perché, a differenza del mio successore, l’ho già fatto, dato che ho chiuso la mia ... Leggi su anteprima24

