Reazione a Catena 8 luglio: I Sali e scendi sconfitti da Le Regine di Fiori (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella puntata di mercoledì 8 luglio di Reazione a Catena, le Regine dei Fiori hanno strappato il titolo di campioni a I Sali e scendi. Le tre signore di Padova, dopo tre anni di tentativi, sono riuscite finalmente a partecipare alla trasmissione. Ma nella loro puntata d’esordio hanno conquistato meno di 2.000 euro. I Sali e scendi invece, nel corso della loro partecipazione, risalente alla scorsa edizione, hanno vinto 149.000 euro. Reazione a Catena 8 luglio il percorso delle due squadre Le Regine di Fiori sono le nuove sfidanti dei Sali e scendi. Cristina, Miledi e Marina vengono da Padova, sono ... Leggi su maridacaterini

dieforvante : RT @camyfangirl26: @inkimssarms Ah beh, tra un po' sostituiranno l'Eredità con Run BTS e Reazione a Catena con Bon Voyage, change my mind - camyfangirl26 : @inkimssarms Ah beh, tra un po' sostituiranno l'Eredità con Run BTS e Reazione a Catena con Bon Voyage, change my mind - BillFrancesco : RT @scarlwalker: Quanto mi dispiace per i campioni di reazione a catena sbattuti fuori - Notiziedi_it : Reazione a Catena 2020, i Sali e Scendi eliminati e chi sono le nuove campionesse - oppuagannastyle : #reazioneacatena nei 'miei vocabolari' reazione a catena e' sinonimo di farlocco...?? -