Quanto hanno perso i lavoratori con la Cassa Integrazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Cinque milioni di lavoratori in Cassa Integrazione a zero ore nei mesi di aprile e maggio a causa dell’emergenza Coronavirus hanno perso in media 966 euro a testa nel bimestre: i calcoli sono della Uil che ha analizzato i dati Inps. In totale nelle tasche dei lavoratori dipendenti che, a causa del COVID – 19, sono stati posti in Cassa Integrazione nei mesi di aprile e maggio mancano 4,8 miliardi di euro. In media sono 569 euro in meno a testa per 8,4 milioni di beneficiari. Quanto hanno perso i lavoratori con la Cassa Integrazione Alla Lombardia il primato della maggior perdita delle retribuzioni nette, pari al 25% del totale nazionale (1,2 ... Leggi su nextquotidiano

