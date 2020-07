Pio Albergo Trivulzio, tensione tra la commissione e i parenti delle vittime (Di giovedì 9 luglio 2020) «I nostri anziani non sono cittadini terminali». Come dare torto ad Alessandro Azzoni, presidente dell’Associazione Felicita che raduna i parenti delle vittime del Pio Albergo Trivulzio, che al termine di una giornata di delusioni risponde così a Vittorio Demicheli. Quest’ultimo, infatti, presidente della commissione sul Pat, durante la presentazione dei dati, ha detto che «la malattia ha solo accelerato di qualche mese il decesso dei più fragili». Una dichiarazione scioccante per deresponsabilizzare Ats e i vertici di Regione Lombardia. «Il … Continua L'articolo Pio Albergo Trivulzio, tensione tra la commissione e i parenti ... Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : Pio Albergo Trivulzio, “durante l’epidemia assente il 65% del personale e tamponi solo a 1 su 5”: la relazione dei… - reportrai3 : 'Livelli piuttosto elevati' di assenteismo e una tutela degli operatori 'non sempre adeguata'. È quanto riscontrato… - Tg3web : La Commissione d'inchiesta dell'Agenzia di Tutela della Salute di Milano sulle morti al Pio Albergo Trivulzio denun… - cattif_49 : @007Vincentxxx @fanpage Guardi che il Pio Albergo Trivulzio fa capo al Comune di Milano... del sindaco Sala... - tizianamaiolo : Questa è da sempre la situazione al Pio Albergo Trivulzio. Se proprio se ne deve occupare un pm parta da qui -