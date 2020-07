Pensioni di invalidità: gli aumenti non sono per tutti (Di giovedì 9 luglio 2020) La settimana scorsa abbiamo parlato della corsa tra MoVimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia per accaparrarsi il merito dell’aumento delle Pensioni di invalidità da 285,66 a 516,46 euro mensili. Come abbiamo spiegato, l’emendamento poi approvato era stato presentato da Fratelli d’Italia e la prima firma era di Giorgia Meloni. Oggi però si scopre che l’aumento non ci sarà il prossimo mese e la platea dei beneficiari è assai ristretta. Racconta Il Fatto Quotidiano: Lo scorso 24 giugno, la Corte Costituzionale ha stabilito l’aumento delle Pensioni di invalidità civile al 100%, cioè delle persone che non possono in nessun modo lavorare. Una sentenza storica che porterà ad innalzare l’importo mensile di 285,66 ... Leggi su nextquotidiano

