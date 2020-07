Mihajlovic stizzito, il VIDEO dell’affronto a Caressa e alla sua trasmissione Sky: “Sembra Inter Channel” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Ho visto quella trasmissione, quella dove si tolgono le giacche (Sky Calcio Club, ndr). Con quello piccolino, quello che conduce il marito di Benedetta Parodi (Fabio Caressa, ndr), dove c’è anche Bergomi. L’ho ascoltata mezz’ora e nessuno ha parlato del Bologna. Solo dell’Inter, sembrava Inter Channel. E’ una vergogna, questo non è giornalismo”. Sono le parole di ieri sera di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, al termine della sfida persa in casa contro il Sassuolo. Il tecnico rossoblu, dopo aver parlato della sconfitta, ha voluto fare un appunto alla trasmissione condotta su Sky da Caressa in riferimento al post Inter-Bologna, dove la sua squadra ha sbancato San ... Leggi su calcioweb.eu

