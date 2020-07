Marchetti: “Su Osimhen c’è soprattutto il Napoli. Lozano va aspettato” (Di giovedì 9 luglio 2020) Luca Marchetti, giornalista della squadra mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle trattative del Napoli durante la trasmissione Marte Sport Live di Radio Marte. Per essere prudenti, possiamo dire che su Osimhen c’è soprattutto il Napoli. Giuntoli è stato molto attento ieri a non sbilanciarsi ma è evidente che è una trattativa che il club spera di poter concludere quanto prima. Se Koulibaly dovesse essere ceduto, anche se non sono arrivate ancora delle offerte soddisfacenti, Giuntoli potrebbe optare per Gabriel del Lille o Pezzella della Fiorentina. Protagonista della sfida col Genoa è stato Hirving Lozano, che ha siglato il gol della vittoria. Su di lui, Marchetti si è espresso così. Il Napoli ... Leggi su ilnapolista

