Lorenzo Amoruso: nel suo passato sentimentale spicca Giulia Montanarini (Di giovedì 9 luglio 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono una delle coppie Vip di questa scoppiettante edizione di Temptation Island. L’ex calciatore e la conduttrice hanno deciso di partecipare al docu-reality per mettere alla prova i propri sentimenti e uscire fortificati dal programma. E intanto, sul passato sentimentale di Amoruso, esce fuori in queste ore una notizia clamorosa. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro fra i ‘Vip’ di Temptation Island Temptation Island ha ripreso la sua marcia trionfale dopo anni di grandi successi in termini di share e ascolti. Il docu-reality dei sentimenti di Canale 5, quest’anno, va in onda con un’edizione speciale, a cominciare dalle coppie. Sia ‘Vip’ che ‘Nip’, infatti, si fondono in un’unica ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : ‘Temptation Island 7’, nel passato di Lorenzo Amoruso una relazione con un’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Intanto… - infoitcultura : La ex fidanzata di Lorenzo Amoruso è Giulia Montanarini, sono stati insieme per più di 6 anni - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, nel passato di #LorenzoAmoruso una relazione con un’ex tronista di ‘#UominieDonne’. Intanto… - Silvietta91_ASR : Sto recuperando #TemptationIsland e sono ufficialmente una bimba di Lorenzo Amoruso che difende Andrea e urla. Spettacolo - LoverCarbonara : RT @darveyfeels_: Scusate ma Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono la ship che ci meritiamo e gli unici da proteggere. #TemptationIsland h… -