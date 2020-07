La Boldrini insiste: “Regolarizzare gli immigrati, è un vantaggio per tutti” (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Siamo a luglio e ancora due milioni di italiani fino sono in attesa della cassa integrazione. La aspettano da marzo dall’Inps (1,5 milioni lavoratori) e dal Fondo degli artigiani (500mila). Un dramma nel dramma di una crisi economica sempre più preoccupante. Nel frattempo però è intervenuta Laura Boldrini per tentare di risolvere la questione… della regolarizzazione degli immigrati. Già, l’ex presidente della Camera ha trovato il tempo per trattare su Facebook (pubblicando il video di un suo intervento in Aula) uno degli argomenti a lei più cari, spiegando ai cittadini italiani che “la regolarizzazione dei migranti presenti sul nostro territorio” è “a vantaggio di tutti e di tutte”. Ma tutti e tutte chi? E come mai sarebbe un ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini insiste Dopo la sanatoria della Bellanova, la Boldrini vuole regolarizzare tutti ilGiornale.it Dopo la sanatoria della Bellanova, la Boldrini vuole regolarizzare tutti

Con le modifiche ai Decreti sicurezza di Matteo Salvini ormai prossime, anche Laura Boldrini torna a parlare, e lo fa riproponendo uno dei suoi cavalli di battaglia, ossia la regolarizzazione dei migr ...

Con le modifiche ai Decreti sicurezza di Matteo Salvini ormai prossime, anche Laura Boldrini torna a parlare, e lo fa riproponendo uno dei suoi cavalli di battaglia, ossia la regolarizzazione dei migr ...