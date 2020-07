Incidente stradale si trasforma in accoltellamento: estrae il coltello e sfregia un automobilista (Di giovedì 9 luglio 2020) Sembrava tutto tranquillo ieri, intorno alle ore 16:30, mentre la pattuglia per il rilevamento dei sinistri stradali della Polizia Locale di Fiumicino procedeva ai consueti rilievi di un comune Incidente senza feriti in via Santarelli, a Passoscuro. “All’improvviso, apparentemente per un banale diverbio, la scena dell’Incidente si è trasformata nel set di un film – racconta la vicecomandante della Polizia Locale Daniela Carola, che in quel momento coordinava gli agenti in campo -. Una delle due persone coinvolte, P.S. di 42 anni, ha improvvisamente estratto un coltello che teneva nella sua auto e lo ha usato per sfregiare l’altro automobilista, un uomo di anni 47. Colto completamente di sorpresa, l’uomo ferito non ha potuto fare niente per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Incidente stradale questa mattina a Moretta dove un’auto si è cappottata sulla SP 663. Sul posto, intorno alle 8.30, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso del 118: coinvolto e ferito gravemente un uomo, ...

Era imputato di omicidio stradale per l'incidente del 22 novembre 2018 che port alla morte di una motociclista di 58 anni a Milano. Dopo aver chiesto e ottenuto il rito abbreviato (udienze a porte ...

