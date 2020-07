Ginnaste e bulimia, il documentario shock della BBC racconta gli abusi sulle atlete (Di giovedì 9 luglio 2020) Ginnaste e bulimia. Nel mondo circa 70 milioni di persone soffrono di disturbi alimentari. Queste ossessioni, che possono scaturire da qualsiasi episodio personale e sono vere e proprie malattie mentali, trovano maggiore appiglio in alcuni ambiti, come la ginnastica e la danza professionistica. A dimostrarlo, ancora una volta, è un documentario denuncia realizzato dalla BBC, il quale racconta gli abusi e le violenze fisiche e mentali alla base della “cultura della paura” che ha governato per anni la ginnastica d’élite in Gran Bretagna. >>Leggi anche: Naya Rivera di Glee scomparsa dopo una gita sul lago, ritrovato il figlio di 4 anni Ginnaste e bulimia, il documentario ... Leggi su urbanpost

