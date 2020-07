FANTACALCIO Verona-Inter: gol di Candreva o autogol di Dimarco? (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tutto ribaltato al Bentegodi di Verona. Nel giro di pochi minuti l’Hellas subisce due reti con un super Antonio Candreva. Dopo aver segnato l’1-1 l’esterno nerazzurro propizia anche la rete del vantaggio, viziata però da una deviazione sfortunata da parte di Dimarco. Per il FANTACALCIO, infatti, non varrà il secondo bonus del +3 per Candreva poiché il cross del giocatore viene nettamente deviato da Dimarco che con il suo tocco cambia la traiettoria del pallone e beffa il proprio portiere. autogol. Leggi su sportface

Testa al campo, ma un pensiero anche al futuro: è di quest'ultimo che Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediato pre-partita del match della sua squadra ...

Si conclude al Bentegodi la 31ª giornata di Serie A, l'Inter di Antonio Conte fa visita al Verona di Ivan Juric: ecco le scelte di due allenatori, e dunque tutte le informazioni utili per i fantallena ...

