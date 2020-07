Codacons e Viaggi Italia: una polizza per contrastare il Coronavirus (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Codacons insieme alla SIB e all’Europe Assistance ha deciso di lanciare in Veneto una polizza particolare. Perché nasce e cosa prevede. Il Codacons, la SIB (Società Italiana Brokers) e l’Europe Assistance, hanno lanciato in Veneto un’iniziativa a sostegno del turismo. Si tratta di una polizza pensata per contrastare la paura del Coronavirus e per garantire ai cittadini di trascorrere le loro vacanze in sicurezza e serenità. Purtroppo il pericolo di contagi non è scomparso. Per questo motivo più di un Italiano su due quest’anno rinuncerà ad abbandonare la propria casa per trascorrere le vacanze in altre località. Il Codacons ha dunque ... Leggi su bloglive

GioCo1950 : Coronavirus e vacanze, Codacons lancia polizza “Viaggi Italia” per sostenere il turismo - VicenzaPiu_com : Coronavirus e vacanze, Codacons lancia polizza “Viaggi Italia” per sostenere il turismo - CarloRienzi : Ora il Governo #Conte, se non vuole sanzioni, deve modificare la norma relativa ai rimborsi dei viaggi annullati a… - Codacons : RT @HelpConsumatori: #Bonusvacanze, i #Consumatori: pochi alberghi lo accettano @fedcons @Codacons - HelpConsumatori : #Bonusvacanze, i #Consumatori: pochi alberghi lo accettano @fedcons @Codacons -