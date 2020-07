Chris Froome, è addio con il team Ineos: “Un decennio fenomenale” (Di giovedì 9 luglio 2020) Chris Froome e il team Ineos prendono strade differenti, a fine stagione si chiuderà la collaborazione che dura da 10 anni. Una notizia da tempo nell’aria, oggi l’ufficialità da parte di Sir Dave Brailsford: “Il contratto di Chris scade a dicembre e abbiamo preso la decisione di non rinnovarlo. Lo stiamo dicendo adesso per mettere fine alle speculazioni e permettere alla squadra di concentrarci sulla stagione che abbiamo davanti”, ha detto il general manager Brasilsford aggiungendo che non possono “garantirgli di essere l’unico leader della squadra, andare via può invece dargli questa certezza e al contempo darà ad altri membri della squadra quelle opportunità di leadership che si sono guadagnati”. Saluta anche ... Leggi su sportface

