CDP, audizioni con Gualtieri su Patrimonio rilancio e fondo sovrano (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Incontro informativo con il ministro dell’Economia e audizioni con ministeri e altri soggetti competenti sul dl Patrimonio rilancio e la creazione di un vero e proprio fondo sovrano italiano per l’emergenza Covid. È quanto deciso dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduta da Sestino Giacomoni (FI), che ha ascoltato in gioranta i rappresentanti di CDP Paolo Calcagnini, Chief Financial Officer, Nunzio Tartaglia, Direttore Imprese, Tommaso Sabato, Direttore Infrastrutture e PA, nell’ambito dell’indagine conoscitiva relativa alle misure attivate da CDP nel contesto dell’emergenza COVID-19 a supporto delle imprese e degli enti territoriali. Lo comunica CDP in una nota precisando ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : CDP audizioni CDP, audizioni con Gualtieri su Patrimonio rilancio e fondo sovrano Il Messaggero CDP, audizioni con Gualtieri su Patrimonio rilancio e fondo sovrano

(Teleborsa) - Incontro informativo con il ministro dell'Economia e audizioni con ministeri e altri soggetti competenti sul dl Patrimonio Rilancio e la creazione di un vero e proprio fondo sovrano ital ...

Camera: Trano, audizioni ad Cdp e dg Tesoro su risparmi famiglie e ripartenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - "Abbiamo deciso di svolgere un rapido ciclo di audizioni, partendo da quelle dell'ad di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, e del dg del Tesoro ...

(Teleborsa) - Incontro informativo con il ministro dell'Economia e audizioni con ministeri e altri soggetti competenti sul dl Patrimonio Rilancio e la creazione di un vero e proprio fondo sovrano ital ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - "Abbiamo deciso di svolgere un rapido ciclo di audizioni, partendo da quelle dell'ad di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, e del dg del Tesoro ...