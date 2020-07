CANICOLA? Ecco di cosa di tratta (Di giovedì 9 luglio 2020) Nelle ultime settimane abbiamo vissuto, e lo stiamo vivendo, un periodo prolungato di alte temperature raggiungendo la soglia tecnica di quella che in gergo viene definita ondata di calore. Anche se a fine mese potrebbe subentrare l’attesissima rinfrescata, non si potrà abbassare la guardia perché si entrerà nel periodo statisticamente più caldo dell’anno: quella che in gergo si chiama CANICOLA. La CANICOLA è quel periodo nel quale si raggiungono le temperature più alte dell’anno. In Italia statisticamente si può collocare tra il 15 di luglio e il 15 di agosto. Cos’è la CANICOLA? La ragione che colloca questo periodo lontano dall’inizio astronomico dell’estate (21 giugno) è dovuta alla combinazione di diversi fattori. ... Leggi su meteogiornale

CANICOLA sì, o forse no. Ecco cosa ci aspetta

Come ben sappiamo la parte rovente dell’Alta subtropicale è sbilanciata a ovest, verso la Spagna. Canicola, forse sì forse no. Ma veniamo al tema dell’articolo, ovvero alle ultimissime ipotesi ...

