WWF: “L’idrogeno deve venire da fonti rinnovabili, non può essere la maschera dietro cui nascondere i ‘soliti’ combustibili fossili” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “La strategia dell’UE sull’idrogeno, pubblicata oggi, rischia di ritardare la decarbonizzazione industriale tenendo la porta spalancata per i combustibili fossili, come il gas. La strategia sostiene che la priorità è l’idrogeno rinnovabile, ma smentisce immediatamente questa affermazione dicendo che l’idrogeno “a bassa emissione di carbonio” – cioè l’idrogeno prodotto dal gas con la cattura e lo stoccaggio del carbonio – è un’opzione fino ad almeno al 2030. Questo farà piacere all’industria del gas, che ha pesantemente esercitato azione di lobby nei giorni scorsi, ma è un disastro per l’azione dell’Unione Europea sul clima. Inoltre, la strategia non considera l’impatto complessivo della produzione di idrogeno sull’ambiente, ... Leggi su meteoweb.eu

