Vittoria Belvedere in imbarazzo a Io e Te, la timidezza è il suo ostacolo e la sua forza (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le prime rughe non hanno modificato la bellezza di Vittoria Belvedere che ospite oggi a Io e Te non è diversa nemmeno nei suoi modi di fare, sempre timida (Foto). Strano che un’attrice non riesca a superare la timidezza, nei tanti anni di carriera, dopo film, programmi tv e fiction, Vittoria Belvedere è sempre uguale e fa poco o nulla per nasconderlo. Al pubblico di Io e Te racconta del suo festival di Sanremo, di quando Pippo Baudo la volle incontrare per proporle il ruolo ambito da tantissime; lei non voleva farlo quel festival ma non poteva nemmeno rifiutare. Si sentiva un pesce fuor d’acqua come oggi in tante occasioni in tv. Anche a Tale e Quale Show non è stato semplice per l’attrice che riguardandosi si trova terribile. E’ andata ... Leggi su ultimenotizieflash

