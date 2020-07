USA, tornano a salire le richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Aumentano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 3 luglio 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 2,2,8% dopo il -1,1% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito dello 0,4%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 5,3%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 3,26% dal 3,29% precedente. Leggi su quifinanza

M16dicembre1899 : Ben arrivati e scusate per il disguido ma abbiamo dei governanti a Roma che non sono in grado manco di mettere una… - bicidiario : RT @gianlucac1: Mesi di Covid19 e ' ancora qualcuno non ha capito un cazzo Nemmeno di fronte a infezioni in USA, lockdown che tornano in… - RdtRadioStation : Dopo il successo della loro super hit Caution, che negli USA ha raggiunto sia la vetta della classifica radio Alter… - RdtRadioStation : Dopo il successo della loro super hit Caution, che negli USA ha raggiunto sia la vetta della classifica radio Alter… - rita_stefania : RT @gianlucac1: Mesi di Covid19 e ' ancora qualcuno non ha capito un cazzo Nemmeno di fronte a infezioni in USA, lockdown che tornano in… -

Ultime Notizie dalla rete : USA tornano USA, tornano a salire le richieste di mutui settimanali Il Messaggero USA, tornano a salire le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Aumentano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 3 luglio 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 2,2,8% dopo il ...

Cina e oro corrono. La Ue cerca il rilancio con Merkel

I segnali di allarme sull’economia mantengono tiepidi i future a Wall Street e a Milano – Dopo la revisione al ribasso delle stime Ue, fari puntati sulla cancelliera tedesca a Bruxelles – Btp Futura: ...

(Teleborsa) - Aumentano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 3 luglio 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 2,2,8% dopo il ...I segnali di allarme sull’economia mantengono tiepidi i future a Wall Street e a Milano – Dopo la revisione al ribasso delle stime Ue, fari puntati sulla cancelliera tedesca a Bruxelles – Btp Futura: ...