“Troppi ritocchi?”. Ilaria Galassi oggi, la trasformazione della ragazza di Non è la Rai (Di mercoledì 8 luglio 2020) Vi ricordate di Ilaria Galassi? Come tutte le sue colleghe coetanee debuttò nel mitico programma Non è La Rai, con l’indimenticabile conduzione di una giovanissima Ambra Angiolini. Anche Ilaria era poco più che un’adolescente ai tempi, il successo arrivò presto per lei ma una serie di eventi la spinsero ad abbandonare il mondo dello spettacolo. Uno dei motivi è stato la sua vocazione per la famiglia ma, purtroppo, la verità si nasconde dietro un terribile evento legato alla salute che la cambiò per sempre. “Era la vigilia di Natale. Al mattino mi è venuto un tremendo mal di testa. Mi sono rimessa a letto e riaddormentata, ma le cose sono peggiorate e sono entrata in coma. Un’amica, per fortuna, ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato il 118. In ospedale mi hanno fatto una tac e poi un intervento ... Leggi su tuttivip

