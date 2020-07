Tale e Quale Show: verso il cast due ex gieffini Vip (Di mercoledì 8 luglio 2020) La nuova edizione di Tale e Quale Show – come rivelato da TvBlog – tornerà anche quest’anno a partire da venerdì 18 settembre subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus. Nel cast, oltre l’ex di Carlo Conti e Francesca Testasecca (che è stata eletta Miss Italia nel 2010) ci sarebbero anche due ex gieffini del Grande Fratello Vip: il modello Stefano Sala (della terza edizione) ed il cantante Pago (che ha partecipato quest’anno). Per Stefano Sala sarebbe il secondo reality/Talent a cui partecipa, mentre per Pago il quarto dopo Music Farm, Temptation Island Vip ed il già citato Grande Fratello Vip. La giuria sarebbe confermata in toto. Visualizza questo post su Instagram Hey Friends!!! Vi ... Leggi su bitchyf

lesei_dimattina : P4go quando a Tale e quale show gli diranno che non può fare solo Cettuzzo: - p_naska2 : @bymetta tale e quale! - bellicapelli15 : Blogo retroscena: Tale e quale show anticipa, alcuni nomi ed i nip in agguato? - BITCHYFit : Tale e Quale Show: verso il cast due ex gieffini Vip - dantegiumanini : RT @MassimoGiordano: @dantegiumanini @a_meluzzi Dovremmo farlo anche noi. Parificare il comunismo al nazismo, perché è tale e quale, lo sta… -