Ritiro Napoli 2020: niente più Dimaro, gli azzurri andranno a Castel di Sangro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con un comunicato ufficiale il Napoli ha annunciato che il Ritiro per la stagione 2020/2021 non si svolgerà a Diamro-Folgarida Come riporta un comunicato ufficiale apparso sul sito del Napoli, il club azzurro non effettuerà il classico Ritiro estivo pre campionato a Dimaro-Folgarida. Insigne e compagni si ritroveranno in Abruzzo, più precisamente a Castel di Sangro. “La ripresa delle competizioni ufficiali della corrente stagione sportiva 2019/2020 ha reso impossibile individuare con le consuete scadenze il periodo abituale di svolgimento del Ritiro collocato nel mese di luglio e ha conseguentemente impedito l’organizzazione di tale evento con l’abituale efficacia operativa ... Leggi su calcionews24

