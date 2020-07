Reddito di Emergenza: in arrivo i pagamenti di luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’INPS ha cominciato a mandare la conferma del pagamento del Reddito di Emergenza dopo l’accoglimento della domanda presentata a giugno. La mail recita: “Gentile Signore/a, la domanda di Reddito di Emergenza (segue numero pratica) è stata accolta. Il pagamento avverrà secondo le modalità ed i criteri specificati in domanda”. Nel mese di luglio si attende il pagamento della prima delle due tranche a favore di chi ha presentato domanda a giugno. Entro il 15 luglio 2020 è invece atteso il pagamento della seconda mensilità del Reddito di Emergenza per chi ha fatto la domanda a maggio 2020 e ha ricevuto il pagamento della prima tranche a giugno. Il termine di presentazione delle domande di Reddito di Emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020. Lo stabilisce l’articolo 2 del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 ... Leggi su nextquotidiano

DioAbbiPieta : RT @serebellardinel: #Renzi è tornato ad attaccare il #redditodicittadinanza affermando che il Paese non può riprendersi dal'emergenza #cor… - Rosyfree74 : RT @serebellardinel: #Renzi è tornato ad attaccare il #redditodicittadinanza affermando che il Paese non può riprendersi dal'emergenza #cor… - serebellardinel : #Renzi è tornato ad attaccare il #redditodicittadinanza affermando che il Paese non può riprendersi dal'emergenza… - CFumarola : RT @adiconsum: Reddito di emergenza: si può fare domanda fino al 31 luglio 2020 - infoitinterno : Domanda reddito di emergenza, c’è tempo fino a fine luglio, ecco le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito Emergenza Reddito emergenza pagamenti luglio, attesa per seconda mensilità Trend-online.com Bonus maggio da 1.000 euro: le istruzioni dell’INPS

80 del 2020, contenente le istruzioni operative sull’indennità Covid-19 destinata a liberi professionisti, co.co.co, lavoratori in somministrazione e stagionali colpiti dall’emergenza ... di almeno il ...

Business news: Brasile, coronavirus, governo proroga per altri due mesi bonus emergenza

Brasilia, 06 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Brasile ha prorogato per i mesi di giugno e luglio gli aiuti di emergenza da 600 real (95 euro) rivolti ai lavoratori precari e autonomi a bass ...

80 del 2020, contenente le istruzioni operative sull’indennità Covid-19 destinata a liberi professionisti, co.co.co, lavoratori in somministrazione e stagionali colpiti dall’emergenza ... di almeno il ...Brasilia, 06 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Brasile ha prorogato per i mesi di giugno e luglio gli aiuti di emergenza da 600 real (95 euro) rivolti ai lavoratori precari e autonomi a bass ...