Quali impegni avrà domani pomeriggio Salvini che ha dichiarato che non può andare all’incontro con Conte? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Prima aveva detto di non aver ricevuto l’invito. Poi, una volta che Giuseppe Conte aveva fissato un incontro in una sede istituzionale (proprio come volevano i partiti del centrodestra) per domani, 9 luglio, alle ore 18, Matteo Salvini ha comunicato che non sarà presente perché aveva già altri impegni. «Prima il signor Conte paga la cassa integrazione a coloro che aspettano da mesi e sblocca i cantieri che stanno sequestrando decine di migliaia di lavoratori sulla A7 – ha detto Salvini -. C’è la Liguria sotto sequestro. Io non vado da nessuno finché questo chiacchierone non paga la cassa integrazione promessa. Ne riparleremo quando avrà mantenuto alcune delle sue promesse. domani pomeriggio ho impegni più importanti con lavoratori e operai». LEGGI ANCHE > Salvini dice a Conte di ... Leggi su giornalettismo

stansyoongles : Il fatto che i bangtan nonostante tutti i loro impegni diano importanza all’università mi riempie il cuore e mi fa… - SyngentaItalia : Insieme ad agricoltori, partner e collaboratori, abbiamo utilizzato gli impegni del #GoodGrowthPlan per offrire ben… - chrisACM1899 : RT @AurigaJarl: @chrisACM1899 Neghi l’evidenza e devo argomentare con te? Quali argomenti adduci perché mi impegni in un confronto con te?… - AurigaJarl : @chrisACM1899 Neghi l’evidenza e devo argomentare con te? Quali argomenti adduci perché mi impegni in un confronto… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali impegni Incontro Salvini-Conte, il leader della Lega ha altri impegni Giornalettismo.com Quali impegni avrà domani pomeriggio Salvini che ha dichiarato che non può andare all’incontro con Conte?

Io non vado da nessuno finché questo chiacchierone non paga la cassa integrazione promessa. Ne riparleremo quando avrà mantenuto alcune delle sue promesse. Domani pomeriggio ho impegni più importanti ...

“Non lasciare nessuno indietro”: e ai tempi del coronavirus?

Quale impegno sta dunque mettendo in campo la cooperazione internazionale italiana, per evitare che si disperdano i progressi degli ultimi anni per l’inclusione delle persone con disabilità?». Se ne ...

Io non vado da nessuno finché questo chiacchierone non paga la cassa integrazione promessa. Ne riparleremo quando avrà mantenuto alcune delle sue promesse. Domani pomeriggio ho impegni più importanti ...Quale impegno sta dunque mettendo in campo la cooperazione internazionale italiana, per evitare che si disperdano i progressi degli ultimi anni per l’inclusione delle persone con disabilità?». Se ne ...