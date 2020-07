Ponte Genova, De Micheli: sarà gestito da ASPI (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – “Confermo che il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade. Ho scritto io la lettera al Sindaco Bucci. La gestione va al concessionario, che oggi è ASPI”. Lo ha detto la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a Radio 24 Mattino, come riportato anche da un tweet della trasmissione, sottolineando che comunque resta l’ipotesi di revoca. “Nei prossimi 10 giorni terminiamo tutti i controlli e la programmazione degli interventi potrà essere fatta da qui alla fine dell’anno”, ha chiarito parlando dei cantieri autostradali in Liguria. “Nel decreto semplificazioni – ha aggiunto – c’è una norma per cui gli interventi verranno programmati sulla base della gravità”. Proprio sul Dl semplificazioni, approvato “salvo intese”, De Micheli ha ... Leggi su quifinanza

