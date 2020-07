Più di cento bengalesi in arrivo dal Qatar. Non sbarcano ma a Fiumicino è il caos (Di mercoledì 8 luglio 2020) Hanno trovato il modo di aggirare l’ordinanza, già tardiva, che blocca i voli da Dacca. Dei circa 200 passeggeri a bordo del volo Qatar Airway appena atterrato a Fiumicino, ben 135 sono bengalesi. Circostanza che fa pensare a un escamotage per aggirare i controlli dopo il provvedimento emesso al ministro della Salute Roberto Speranza che blocca per una settimana i voli provenienti da Dacca. Respingimento per motivi sanitari La Polaria ha emesso un provvedimento di “respingimento per motivi sanitari” dei 135 passeggeri bengalesi a bordo del volo Qatar Airways atterrato al terminal 5 di Fiumicino. La compagnia aerea si difende dicendo di seguire “scrupolosamente tutte le normative stabilite dal governo italiano e dall’Enac”. I passeggeri bengalesi resteranno in aereo fino alle 16, quando il volo ripartirà, mentre le persone di altra ... Leggi su secoloditalia

