Peter Pan And Wendy: Jude Law potrebbe interpretare Capitan Uncino (Di mercoledì 8 luglio 2020) potrebbe essere Jude Law a interpretare Capitan Uncino nel nuovo film live action dedicato a Peter Pan. Secondo quanto diffuso da Variety, l’attore sarebbe attualmente in trattative con Walt Disney Studios e potrebbe quindi partecipare a questo progetto. Il titolo ufficiale della pellicola, ispirata al personaggio creato dallo scrittore scozzese James Matthew Barrie nel 1902, sarà Peter Pan And Wendy. Secondo i primi rumor, Disney avrebbe inizialmente offerto questa parte all'attore Joaquin Phoenix, che ha ultimamente colpito il pubblico con Joker. Altra ipotesi potrebbe essere stata Will Smith, che presta già il volto al Genio della lampada nel live action Aladdin. Dopo queste prime ipotesi, la scelta sarebbe ricaduta su Jude Law. Jude Law è un attore britannico molto conosciuto per i ruoli ottenuti sul grande e piccolo schermo, oltre ai suoi ... Leggi su optimagazine

AzzolinaLucia : Ancora furti e atti vandalici in scuole a #Palermo, all’asilo Peter Pan e all’Istituto Calcutta. Come ribadito oggi… - consigliclovds : ~Torneranno di moda anche i neuroni, dai.~ ~Il cervello di alcune persone è come l'isola di Peter Pan... non c'è~… - heytestadalghe : Un altro Peter Pan? - Think_movies : “Peter Pan & Wendy”: Jude Law in trattative per il ruolo di Capitan Uncino nel nuovo live action Disney… - UniMoviesBlog : #JudeLaw è entrato nelle trattative finali per interpretare l'iconico #CapitanUncino nel nuovo live action… -