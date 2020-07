Morti per uno sballo da 15 euro. Confessa il pusher dei ragazzini morti nel sonno a Terni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il procuratore spiega che i coetanei delle vittime, 15 e 16 annni, hanno mostrato una conoscenza approfondita e insolita del mondo degli stupefacenti. Uno dei ragazzi stava male, ma non è stato dato l'allarme Leggi su repubblica

sbonaccini : Oggi ricorre il 60^ anniversario della strage dei “Morti di Reggio Emilia”, i cinque giovani operai, ex partigiani,… - fanpage : “Senza lockdown in Italia 500.000 morti per Coronavirus”, lo dice l’Ocse - repubblica : Morti per uno sballo da 15 euro. Confessa il pusher dei ragazzini morti nel sonno a Terni - Mariastellalong : RT @carlo_taormina: Ci vuole solo la rivoluzione non violenta.Stanno facendo lo scudo penale per medici,dirigenti,governo e regioni per sal… - papel61 : RT @zerocompromess: Bolsonaro non ha il Covid-19, sta solo pubblicizzando l'idrossiclorochina perché i morti non gli sono bastati e ne vuol… -